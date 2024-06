Festa di San Giovanni Battista a Quarto con musica, gastronomia e lotteria

Anche quest'anno, la Parrocchia di San Giovanni Battista di Quarto si prepara alla Festa patronale di San Giovanni Battista, che si svolgerà da sabato 22 a lunedì 24 giugno presso il campo sportivo adiacente la chiesa di San Giovanni Battista in via Prasca. Menù su prenotazione, online o in segreteria, con pagamento solo in contanti sul campo (20 euro).

Sabato (dalle 19:30) il menù prevede aperitivo, trofie al pesto, stoccafisso accomodato e dolce; domenica aperitivo, pansotti in salsa di noci, arrosto di arista con pomodori, dolce; infine lunedì aperitivo, ravioli al sugo, polpette con insalata mista e dolce. Tutte le sere sarà disponibile il gazebo take away con patatine fritte, pulled pork, cuculli e piadine. Le serate saranno animate da musica dal vivo e concerti. Lunedì alle ore 22 avverrà l'estrazione finale della Lotteria di San Giovanni 2024.

Nella giornata di lunedì si concentreranno anche le celebrazioni religiose dedicate al Santo: alle 11 Santa Messa Solenne, alle 15 celebrazione solenne dei Battesimi e alle 18 Santa Messa Vespertina.

Per info: segreteriaparrocchiequarto@gmail.com - www.parrocchiequartosacrocuore.it, tel. 010 388324. Orari segreteria: lun-ven 9-12, 15:30-18:30.