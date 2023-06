Festa di San Giovanni Battista a Quarto con musica e gastronomia

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Anche Quarto si prepara alla Festa patronale di San Giovanni Battista, che si svolgerà da giovedì 22 a sabato 24 giugno presso il campo sportivo adiacente la chiesa di San Giovanni Battista in via Prasca. Menù su prenotazione, online o in segreteria con pagamento anticipato (20 euro).

Giovedì il menù prevede cuculli, trofie al pesto, seppie con piselli e dolce; venerdì cuculli, ravioli al tocco, vitello tonnato, contorno e dolce; infine sabato cuculli, pansoti alla salsa di noci, arrosto farcito, patate sabbiose e dolce. Tutte le sere sono inoltre disponibili patatine fritte, pulled pork e piadine. Sabato, dopo le celebrazioni della festa patronale con i battesimi e la Santa Messa Solenne, la serata sarà animata dal cantautore rock genovese Alex Cadili.

Per info: segreteriaparrocchiequarto@gmail.com - www.parrocchiequartosacrocuore.it, tel. 010 388324. Orari segreteria: lun-ven 9-12, 15:30-18:30.