Festa di San Bernardo a Torrazza con farinata, salumi tipici e minestrone

San Bernardo in festa nei giorni di domenica 21, lunedì 22 e martedì 23 agosto. La località di Torrazza (Sant'Olcese) festeggia il santo con tre serate di cibo e musica (senza dimenticare la beneficenza) che prenderanno il via alle ore 19 con l'apertura degli stand gastronomici con farinata di Sanber, salumi tipici, minestrone alla genovese, ripieni di Sanber, zuppa inglese. Presenti anche servizio bar e lotteria.

A partire dalle ore 21:30 accompagnamento musicale con Bit Nik, Three of a Kind e In the Mood.

Per info tel. 347 2529669.