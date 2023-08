Festa del Sacro Cuore di Maria a Lovari

Domenica 27 agosto nella piccola Frazione di Lovari, nel Comune di Rezzoaglio (GE) si svolgerà la festa del Sacro Cuore di Maria, presso il Tempio della Fraternità.

Programma della giornata:

Ore 10:00 Concerto di Campane a cura dell'Associazioni Campanari Liguri nell'area verde adiacente al Tempio della Fraternità

Ore 11:00 S.Messa con Commemorazione di tutti i caduti delle guerre e in particolare dei caduti della frazione: alpino Bacigalupi Terenzio deceduto e sepolto in una fossa comune in Russia, carabiniere Pagliughi Sisto deceduto e sepolto in Austria

Lettura preghiera dell’alpino e del carabiniere

Deposizione corona di alloro al monumento ai caduti

Partecipa il gruppo musicale Santemo Group

Processione con la statua della Madonna nelle vie del Paese

È previsto un servizio pulmino con partenza da Alpepiana - Circolo Lagin dalle ore 9.30

Finita la celebrazione dalle ore 12:30 ci sarà il pranzo nella località vicina di Alpepiana presso il Circolo Polisportivo Lagin.

Il menù prevede: Antipasti misti - Penne al sugo di funghi – cosce di pollo e carne sulla ciappa - patate al forno - formaggio - torta e dolci vari - frutta - Acqua - vino - caffè

Per informazioni e prenotazioni al pranzo tel. 3281756690 – 018585513.

A seguire lotteria e premiazione associazioni e autorità intervenute.