Grande festa a Rivarolo con raviolata, tornei di carte e lotteria

Da venerdì 2 a domenica 4 giugno festa a Rivarolo dalle 10 alle 22 con Raviolata presso l'Arena Albatros in via Roggerone 8. Ravioli presenti in tantissime varianti con tradizionale tocco genovese, al salmone, allo spek, al branzino, ai porcini, alla ricotta e spinaci, e poi focaccia al formaggio, pizza, panissette, patate fritte e dolci. Divertimento, giochi e intrattenimento con tombolata gastronomica, tornei di burraco e cirulla, lotteria casalinghi e piante.

Per info e iscrizioni tornei tel. 349 6078667. Evento organizzato da DLF Genova con il patrocinio finanziario del Comune di Genova Municipio V Valpolcevera. Programmi e menù su www.albatroscinema.it