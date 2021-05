Festa della Repubblica al Teatro Nazionale con la lectio magistralis del ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi

Indirizzo non disponibile

Scuola, arte, cultura: energia vitale per un nuovo inizio è il titolo dell’evento organizzato per celebrare il 75esimo anniversario della Repubblica italiana, previsto per lunedì 31 maggio alle 10.30 al Teatro Ivo Chiesa.

Grandi protagoniste saranno le nuove generazioni rappresentate da una delegazione di studenti provenienti da diverse scuole genovesi e dagli allievi della Scuola di Recitazione "Mariangela Melato". Ospite d’onore sarà il Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi, che terrà una lectio magistralis sull’importanza dello studio, della ricerca, della formazione come risorse fondamentali per riprendersi dalla crisi globale scatenata dalla pandemia.

L’evento sarà trasmesso in diretta tv da Primocanale e in streaming sulla pagina Facebook del Teatro Nazionale di Genova.

Programma

31 maggio 2021 ore 10,30 - Teatro Ivo Chiesa

Inno di Mameli eseguito dalla banda musicale del Liceo Statale “Sandro Pertini”

Proiezione del video Dalla Liberazione alla Repubblica realizzato da ILSREC “Raimondo Ricci”

Presentazione

Davide Livermore Direttore Teatro Nazionale di Genova

Giacomo Ronzitti Presidente ILSREC “R. Ricci”

Saluti

Alessandro Giglio Presidente Teatro Nazionale di Genova

Ettore Acerra Direttore Generale USR Liguria

Marco Bucci Sindaco di Genova (collegamento video)

Giovanni Toti Presidente Regione Liguria

Intervento musicale di Beppe Gambetta

Un anno difficile: i giovani e il sapere costruiscono il futuro

riflessioni e dialoghi degli studenti delle scuole superiori genovesi letti dagli allievi attori della Scuola di Recitazione “Mariangela Melato” del Teatro Nazionale di Genova

Intervento del Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi

Intervento musicale conclusivo di Beppe Gambetta

Coordinamento registico Alberto Giusta

L’evento si svolge nel rispetto della normativa anti-covid19. Il pubblico in teatro è composto da studenti delle scuole liguri che hanno fatto richiesta di partecipazione all’Ufficio Scolastico Regionale.