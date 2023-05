Festa per i primi quattro anni del MOG Mercato Orientale Genova

Domenica 7 maggio il MOG Mercato Orientale Genova si prepara a festeggiare i primi quattro anni di vita di questo spazio all’interno del Mercato Orientale di Genova, il più antico del capoluogo ligure, incastonato nella centralissima via XX Settembre, a cinque minuti da Piazza De Ferrari e vicinissimo alla stazione di Genova Brignole.

Il MOG è un’area di 2000 mq in ferro e vetro, con dieci Cucine, una grande spiriteria e birreria e una vineria con più di 250 etichette a disposizione, di cui oltre 40 a bicchiere. Al di sopra una Balconata con sale eventi, spazi per l’Aula Fornelli e un’Osteria che racconta con sguardo moderno la cucina e il territorio ligure. Questa è l’istantanea di un luogo che ha negli spazi ariosi e nella proposta gastronomica all’insegna della contaminazione tra culture il suo punto di forza, dove focaccia, pesto, fritti, pizza, pasta e proposte di carne vanno di pari passo con il sushi, il ceviche peruviano e le ricette della tradizione keniana. Un luogo amato dai genovesi, che lo frequentano ogni giorno, e dai turisti, che trovano nel MOG la chiave d’accesso per conoscere meglio Genova e la sua multiculturalità gastronomica.

Un format che ha saputo cogliere appieno lo spirito del tempo e i cambiamenti nella fruizione turistica, sviluppando parallelamente ai grandi eventi un calendario di experience sempre più mirate a gruppi di appassionati. Il risultato in termini di partecipazione è stato molto positivo e questo ha permesso di registrare un primo quadrimestre 2023 da record, per presenze - trainate anche dal successo di MHOPS, prima edizione del craft beer & food festival che ha richiamato migliaia di appassionati - e per qualità e numero degli eventi.

Domenica 7 maggio sarà una festa per tutti, con un regalo in più per coloro hanno partecipato dal 26 al 29 aprile all’iniziativa speciale in preparazione al compleanno, rispondendo alla domanda su “Cosa significa per te MOG?”. Centinaia i pensieri arrivati, online e direttamente ai tavoli: i clienti selezionati per l’immediatezza, la simpatia e la bellezza di quanto scritto torneranno il 7 maggio per godere di laboratori dedicati all’interno delle Cucine del MOG: un “dietro le quinte” che vuole essere il regalo che il MOG fa ai suoi clienti abituali.

Il compleanno del MOG si inserisce in un calendario eventi che continuerà anche nella seconda metà dell’anno. Da giugno con l’Ocean Race e il Lunario dell’estate a luglio quando si celebreranno i colori e i sapori del Sudamerica. E poi ancora settembre con l’immancabile settimana di eventi legati al Salone Nautico fino ai mesi di ottobre e novembre che vedranno nuovamente il vino protagonista. Questo infatti sarà il fil rouge dell’ultima parte dell’anno, grazie al proseguimento del format S-Tralci, la degustazione insieme ai produttori, e all’Experience in Vineria che tanto piace ai turisti stranieri in visita al MOG. Experience che è possibile prenotare sul sito www.moggenova.it, insieme alla lezione di pesto al mortaio. In arrivo a maggio anche una nuova proposta a tema stagionalità che combinerà la scoperta di alcuni banchi del Mercato Orientale che circonda il MOG con l’assaggio degli stessi prodotti abbinati ai vini, guidati dagli esperti sommelier della Vineria.