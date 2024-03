Festa della Pro Loco Quinto al Mare: auto d'epoca, mercatino di hobbistica e intrattenimento

Auto d'epoca, banchi degli hobbisti, sessioni di Pilates e Xbox e mascotte per far divertire i più piccini: inizia così l'avventura della Pro Loco di Quinto al Mare A.P.S. La Festa della Pro Loco, in programma sabato 23 marzo ai Giardini di Quinto, dalle 9 alle 18, si propone di divertire ed entusiasmare grandi e piccini, bimbi di tutte le età.

Questo evento, che si svolge a pochi mesi dalla fondazione della Pro Loco, mira a coinvolgere, animare ed unire i residenti del quartiere di Quinto al mare con gli altri quartieri della città. In quest'occasione, i visitatori potranno godere di una festa che celebra l'arrivo della primavera con temperature miti e giornate allungate. Un'opportunità per esplorare le iniziative messe in campo dalla Pro Loco per animare e promuovere il quartiere.

La festa è aperta a tutte le età, con attività pensate sia per i più piccoli che per i più grandi. Tra le proposte, si potranno esplorare i banchi degli hobbisti, ammirare le auto d'epoca tra cui le iconiche FIAT 500, partecipare a sessioni di Pilates e Xboxe per unire ed allietare corpo e mente. L'invito è esteso a famiglie, amici e istituzioni, ed è un'opportunità per trascorrere momenti lieti, interessanti e divertenti in uno dei quartieri sul mare tra i più suggestivi di Genova.

L'evento prevede diverse attività, inclusa l'esposizione delle auto d'epoca che si terrà dalle 10 in poi, seguita dalla sessione di Pilates alle 11 e da quella di Xboxe alle 16, prenotabili all'indirizzo https://docs.google.com/forms/d/19CY3HNZH71tSRMoO7WdAQJcDzue-OzH4l0JbVHvGg6Y/edit o direttamente in loco.

La Pro Loco Quinto al Mare A.P.S. è lieta di promuovere questo evento con il sostegno dell'Unione Pro Loco d'Italia, dell'Associazione Culturale "Compagnia delle Donne", della scuola di danza "TIERRA DEL SOL" e di Herbalife 24FitCamp Genova.