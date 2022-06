Festa di inizio estate ad Apparizione: festa della birra, moto storiche e musica

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

La Pro Loco di Apparizione organizza una grande festa di inizio estate sabato 11 giugno in Piazza Don Attilio Canepa. Si comincia fin dal mattino con il raduno di moto storiche, per poi proseguire fino a sera con gastronomia, birra, intrattenimenti e musica dal vivo.

Il programma della giornata prevede: alle 08:30 l’apertura alle iscrizioni al raduno di moto storiche e CN. Agli iscritti verrà richiesta una quota di partecipazione pari a €10.00, riceveranno una maglietta intitolata al raduno e una colazione alla genovese (caffe’ e focaccia). Alle 11:30 è prevista la partenza della sfilata che arriverà a Nervi per poi tornare ad Apparizione, alle 14:30 ci sarà la premiazione del moto raduno.



Nel pomeriggio dalle 16:00 in poi anche i più piccoli si potranno divertire con giochi di animazione e intrattenimenti vari. In piazza saranno allestiti banchi alimentari, sarà possibile pranzare e cenare da asporto presso gli stand gastronomici, il tutto accompagnato da ottime birre e dalla musica pop rock del gruppo A-live fino a sera (ore 24:00).

L’evento si svolgerà nel rispetto delle norme sanitarie e di ordine pubblico imposte dalla normativa vigente e, in caso di maltempo, sarà rimandato a data da destinarsi.