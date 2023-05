Festa di Primavera a Pontedecimo con musica, street food, mercatino e area bimbi

Venerdì 19 e sabato 20 maggio Festa di Primavera a Pontedecimo con musica e street food e tantissimi appuntamenti in programma. In piazza Pontedecimo e piazza Arimondi a partire dalle ore 18 apriranno gli stand gastronomici con street food, aperitivi e birre artigianali, poi tanta musica con dj set, ballo liscio e disco anni '70, '80 e '90.

Non mancherà uno spazio riservato ai bambini, in piazza Partigiani a partire dalle ore 10, in via Guido Poli sarà inoltre presente il Piccolo mercatino dell'artigiano.