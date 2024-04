“Festa di Primavera” a Uscio con mercatini, ballo country e fiera del bestiame

Indirizzo non disponibile

Uscio celebra l'arrivo della bella stagione con la “Festa di Primavera”, in programma domenica 21 aprile sul campo sportivo. Giornata di divertimento e relax all'aria aperta con mercatini e fiera del bestiame a cura della Fattoria Furca.

Il programma prevede l'apertura di fiera e mercatini alle ore 10, mentre gli stand gastronomici apriranno i battenti alle 12:30. A partire dalle 14:30 giochi per i bambini e ballo country con i The Wanted, e dalle 15:30 battesimo della sella per i più piccoli.

Menù

Trofie al pesto

Penne all'arrabbiata

Grigliata mista di carne e costine alla brace

Patatine fritte

Dolce

Per informazioni telefonare ai numeri 0185 91101 o 339 6029823.