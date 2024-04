“Festa delle Piazze” nel Sestiere di Prè con laboratori, mercatini, visite guidate e molto altro

Sabato 13 aprile a partire dalle 10 arriva la “Festa delle Piazze” in tutta la zona del ghetto e di via del Campo nel Sestiere di Prè, con svariate attività, laboratori, giochi, musica e balli. Una festa voluta con impegno, dedizione e grande volontà dall'Associazione Via del Campo e Caruggi e interamente gestita e organizzata dai suoi volontari e abitanti.

Programma

Piazza del Campo

dalle 10 alle 20 Info Point e Associazione

Banchetto del riuso - "Quello che non usi tu, lo può usare un'altra persona". Al banchetto del riuso si potranno trovare oggetti che le persone non usano più, sarà un mercatino dell’usato a cielo aperto!

Banchetto del verde - "Tutto fatto di piante cresciute sui terrazzi e balconi del quartiere. Al banchetto del verde troverai piante e talee che provengono dai balconi, terrazzi e case delle persone che vivono nel quartiere. Avrai l’occasione di avere la tua piantina a km 0!

Libreria in piazza - "Il libro che tu non leggi, lo può leggere un'altra persona". Una grande raccolta di libri usati che creano una libreria in piazza!dalle 10 alle 18 Lotteria - a cura dell'associazione Via del campo e caruggi APS per raccolta fondi. Per acquistare i biglietti: Vico dell'Agnello 3R venerdì dalle 16 alle 19 e Sabato dalle 10 alle 19.

Via del Campo 9r: Pranzo da Campagna Amica, in Via del Campo 9r per un pranzo contadino a base di prodotti agricoli del territorio.

dalle 14 alle 20 - Pesca di Beneficienza a cura dell'associazione Via del campo e caruggi APS

Iniziativa "Scopri il quartiere":

ore 10 a cura dell'associazione "GenovaApiedi" visita guidata di 1:30 h con Claudio Habich "Via del Campo, dai Palazzi nobiliari ai grandi alberghi dell'800" (prenotazione.ge@gmail.com)

ore 14:30 a cura di "Dalet - Tracce di Memoria" visita guidata di 45 minuti con Lidia Schichter "La Piazza della Storia. Visita guidata al Ghetto Ebraico" (iscrizioni.viadelcampoecaruggi@gmail.com)

ore 16 a cura di Viadelcampo29rosso passeggiata di 1h con Laura Monferdini "La via del Campo di Fabrizio De Andrè" (info@viadelcampo29rosso.com)

Tutte le visite sono gratuite con prenotazione obbligatoria.

Piazza Don Gallo

ore 11 - "Dove vivono le api?". Curiosità sulla vita e sull'allevamento di questi meravigliosi piccoli insetti (con materiale dimostrativo)

ore 15 - "Concerto Piccolo del collettivo VIVA UKULELE!". M.o Gianluca Fiorentini, Defence For Children Italia

ore 17 - "Your Swing" Social Dance a cielo aperto per tutti i ballerini di Swing

ore 18:45 -"Premiazione Lotteria". Associazione Via del Campo e Caruggi APS

ore 19 - "Doppio inCanto cantAutori". L'esibizione dedicata alle canzoni d'autore e alla capacità unica che ha la musica di raccontare l'essere umano.

Piazza Vacchero

"Viva le api!" Laboratori ed eventi per bambini e bambini.

ore 11 - "Dove vivono le api?". Curiosità sulla vita e sull'allenamento di questi meravigliosi piccoli insetti a cura dell'Associazione Le Serre di San Nicola.

Dalle 11 alle 20 - "Crea la tua piccola ape". In Piazzetta dei Fregosi si può chiedere di creare la propria ape da appendere sull'installazione artistica di Piazza Vacchero!

ore 15 - "Viva le api!". Scopri dove e come vivono le api! Due ore di letture, dimostrazioni con materiale didattico, laboratori e installazioni artistiche.

Dalle 16 alle 20 - "Laboratorio mobile del Limone Lunare" a cura di Federica Terminiello.

Piazza San Marcellino

Mercato d'Arte e Artigianato dalle 10 alle 19.

In Piazza San Marcellino vi aspettano tantissimi banchetti con prodotti fatti a mano, illustrazioni, disegni, piante, decorazioni artigianali per la casa e molto altro!

Piazzetta dei Fregoso - Laboratori per adulti

ore 10:30 - "La creatività ha occhi e gambe". Sblocca la creatività e crea il tuo personaggio: a cura di Sara Lin.

ore 14 - "Crea il tuo terrario". Scopri, crea e porta a casa il tuo terrario: a cura di Therra Botanic

ore 15:30 - "Nozioni di disegno". Un approccio alla copia del "vero", a cura di Paolo Nutarelli

ore 17:30 - "Voce Segno Vicinanza". Laboratorio pratico che unisce la nostra voce a quella degli altri, a cura di Raffaella Russo (Agedo Genova).

Tutti i laboratori sono gratuiti: per prenotazioni scrivere a iscrizioni.viadelcampoecaruggi@gmail.com

Tutti i fondi ricavati da questo banchetto saranno utilizzati per supportare le iniziative, gli eventi e i progetti di riqualificazione del territorio.

Info sulla pagina Facebook del Sestiere di Prè.