La Festa in Piazza nel quartiere di Ri a Chiavari compie 40 anni

Nel quartiere di Ri a Chiavari arriva la Festa in Piazza, che raggiunge quest'anno il traguardo della 40^ edizione. Novità: le piazze "raddoppiano" (piazzale davanti alla Chiesa e piazza Sanfront), con opportunità di incontri, cena e musica. Giovedì 25 luglio alle ore 21 la Parrocchia propone un incontro sul piazzale della Chiesa con Simona Atzori, ballerina e scrittrice.

Venerdì 26 e sabato 27 luglio si potrà gustare la cena tipica ligure, sempre molto apprezzata, che si svolgerà negli spazi davanti alla Chiesa (via Piacenza 285, non in piazza Sanfront per ragioni di spazi e di organizzazione della cucina). Ci sarà comunque spazio per tutti e tanti piatti gustosi della tradizione. In piazza Sanfront, dopo cena, si potrà ballare con Caravel (26) e Giorgio Villani (27). In piazza ci sarà comunque uno stand per mangiare con piatti veloci e bevande. Confermato il programma delle festività religiose per la festa patronale di Nostra Signora della Salute. Sabato 27 alle ore 18 il Vescovo Giampio celebra la messa principale della festa. Domenica 28 dalle 21 processione per le vie del quartiere.