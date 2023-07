Festa del Perù con focus sulla gastronomia andina al MOG Mercato Orientale Genova

Da mercoledì 26 a venerdì 28 luglio il Perù con le sue tradizioni torna ad essere protagonista al MOG Mercato Orientale Genova per celebrare insieme la festa nazionale del Paese Sudamericano. Il 28 luglio del 1821 il Perù dichiarava la sua indipendenza diventando ufficialmente una Nazione. Il MOG in collaborazione con una delle sue Cucine, Mi rico Perù, e con il patrocinio del Consolato del Perù a Genova, vuol far scoprire a tutti questo straordinario Paese e lo farà nel modo che conosce meglio: attraverso il gusto. Ceviche e pisco, i prodotti simbolo del Perù, saranno protagonisti di due speciali appuntamenti.

Mercoledì 26 luglio la chef Sujey Mendoza terrà il seminario gratuito “In cucina, impariamo a fare il ceviche con Mi rico Perù” (ore 18:30, aula Fornelli), un appuntamento che gli appassionati non potranno perdere perché, oltre a imparare a cucinarlo in tre differenti versioni, ci sarà la possibilità di assaggiare i piatti appena preparati.

Giovedì 27 luglio invece sarà possibile approfondire la conoscenza di un prodotto unico, il Pisco peruviano, in un seminario dedicato e gratuito (ore 19; aula Superba). Insieme al bartender Massimo Felice sarà possibile degustare tre differenti tipologie di pisco Viñas de Oro - mosto verde Italia, acholado e moscatel - per chiudere con la preparazione e la degustazione del più classico dei cocktail peruviani, il Pisco Sour. Entrambi i seminari sono gratuiti ma a numero limitato e con prenotazione obbligatoria sul sito www.moggenova.it.

La conclusione della Festa Peruviana coinciderà proprio con l'anniversario dell'indipendenza e, per questo motivo, venerdì 28 luglio saranno protagoniste le danze e le musiche peruviane nella Corte del MOG. L'atmosfera andina però si potrà vivere in ognuno di questi tre giorni grazie alla drink list a base di pisco e alla chicha morada confezionata a mano da Sujey Mendoza di Mi rico Perù.

L'appuntamento con il Perù chiude idealmente la prima parte dell'anno per il MOG, che ridurrà gli eventi nel mese di agosto per poi andare in vacanza nella settimana dal 14 al 21 agosto. Già da settembre però si preannunciano importanti eventi con una sorpresa a tema vino in preparazione per il prossimo novembre.