“Una festa per la vita” a Prà con concerto dei Buio Pesto e partita dell'Italia su maxischermo

Sabato 29 giugno si terrà la 2^ edizione della manifestazione benefica “Una festa per la vita”, organizzata dalla Misericordia Ponente Soccorso. L'evento si terrà presso il parcheggio di via Cravasco a Genova Prà (poco sopra il casello autostradale), dalle ore 18 in poi e sarà a ingresso gratuito. Saranno presenti stand gastronomici e giochi a premi, inoltre dalle 18 verrà proiettato su maxischermo l'incontro Svizzera-Italia valido per gli Europei di Calcio 2024.

Si balla con Dj Andre e Fingerlips; ospiti d'onore alle 21:30 i Buio Pesto che festeggeranno così l'esibizione in pubblico numero 1000.