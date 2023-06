“Una Festa per la Vita” a Pra' con stand gastronomici e concerto dei Buio Pesto

Sabato 1° luglio dalle ore 17 “Una Festa per la Vita” con musica e stand gastronomici nel piazzale dei parcheggi di via Cravasco a Pra' (sopra il casello autostradale), a cura di Misericordia Ponente Soccorso. Tanti ospiti tra cui Carlo Denei, Nicola Montese, Roy Russo e concerto dei Buio Pesto a partire dalle 22. Baby dance per i più piccoli. Il ricavato sarà destinato all'acquisto di un nuovo mezzo attrezzato per il trasporto disabili.

Possibilità di trasporto di persone con difficoltà motoria: contattare il numero 375 5653880.