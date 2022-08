Festa patronale di Sant'Eusebio a Canepa di Sori con Palio degli Asini e stand gastronomici

Dal 5 al 7 agosto si celebra la festa patronale di Sant'Eusebio a Canepa di Sori.

Si inizia venerdì 5 agosto alle 19,30 con l'apertura degli stand gastronomici. Alle 21,30 musica e danze con Les Crikò.

Sabato 6 agosto alle 19,30 apertura stand gastronomici. Alle 21,30 29esimo Palio degli Asini con terzo memorial Silvano Benvenuto per il trofeo della vallata di Sori. E poi tutti in pista con gli One More Time.

Domenica 7 nuovamente apertura stand gastronomici alle 19,30. Alle 21,30 concerto della Banda Musicale di Camogli.

Per quanto riguarda le funzioni religiose, domenica 7 alle 10 messa solenne, e dalle 20 canto del Vespro, processione con la statua del Santo e i crocifissi delle Confraternite. Infine, benedizione eucaristica con la partecipazione della banda di Camogli.