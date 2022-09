Torna la Festa Patronale San Gaetano a Sampierdarena

Un fine settimana all’insegna della preghiera e della festa. Un binomio che è parte integrante di un evento che fa parte ormai della

tradizione. Da sabato 24 a domenica 25 settembre, presso l’Opera Don Bosco a Genova verrà organizzata la tradizionale Festa patronale di San Gaetano.

L’evento inizia venerdì 23 settembre ore 21 presso il Club Amici del Cinema in Via Carlo Rolando 15 con la divertente commedia in due atti dal nome: “La Pianta Nuova”. Il giorno dopo verrà inaugurato sabato 24 settembre alle ore 11:30 il nuovo campo da calcio realizzata da Sit-In Sport Impianti. Il nuovo campo di calcio permetterà a ragazzi e bambini di giocare e stare insieme. All’inaugurazione parteciperanno autorità civili e religiose, squadre sportive con la partecipazione dello sponsor ”Banca Ifis”.

A seguire alle ore 18 ci sarà la Santa Messa presieduta da Don Pierdante Giordano. Con l'occasione verranno salutati il Parroco uscente e il sig. Stefano Cartechini Salesiano animatore sportivo.

Si conclude domenica 25 alle ore 10 con la Santa Messa presieduta dal Vicario Episcopale Mons. Gianfranco Calabrese, che insedierà ufficialmente il nuovo parroco Don Giovanni Lubinu.