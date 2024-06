Festa Patronale di Nostra Signora del Boschetto a Camogli con musica e stand gastronomici

Prezzo non disponibile

L'Associazione Ricreativo Culturale “Insieme per il Boschetto”, con il patrocinio del Comune di Camogli, organizza la Festa Patronale Nostra Signora del Boschetto Camogli 2024. Una celebrazione che durerà quattro giorni, da sabato 29 giugno a martedì 2 luglio, con tante attività e stand gastronomici con specialità liguri ogni sera sul piazzale del santuario, a partire dalle 19:30. previsti incontri, intrattenimento per grandi e piccini e serata danzante con l'Orchestra Caravel in programma lunedì 1° luglio.

foto: fb@boschettocamogli