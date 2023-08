Festa patronale a Cotulo di Recco con stand gastronomici, processione e fuochi d'artificio

Prezzo non disponibile

Recco in festa sabato 19 e domenica 20 agosto, con le celebrazioni in onore di Nostra Signora del Fulmine e di San Bartolomeo Apostolo sulla collina di Cotulo. Nelle due giornate apertura dello stand gastronomico a partire dalle ore 19 con penne au tuccu, focaccia al formaggio, salsicce e patatine, asado, seppie in umido e crostatine.

Sabato alle ore 20:30 la Messa e a seguire la Solenne Processione con l'Arca della Madonna, gli antichi Crocefissi, le Confraternite e l'accompagnamento della Filarmonica “G.Rossini”. I quartieri della frazione: Cotù, Cisternone e Carbonara-Bastia onoreranno la Madonna con le sparate dei tradizionali mascoli liguri. Domenica dalle 20 distribuzione di focaccette in onore di San Bartolomeo, a seguire sparata di antichi mortaletti liguri e alle ore 23 spettacolo pirotecnico del quartiere Cotù.

Sarà presente un servizio navetta con partenza all'inizio di via Speroni, sabato dalle ore 18:45 fino a termine manifestazione e domenica dalle 18:30 fino a termine manifestazione.