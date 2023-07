Bogliasco celebra la Festa del Carmine con spettacoli, stand gastronomici, mercatini e i tradizionali fuochi d'artificio

Bogliasco celebra la Festa patronale del Carmine. Eventi, spettacoli, stand gastronomici, mercatini e i tradizionali e attesi fuochi artificiali in musica, oltre alla processione in mare, porteranno festa in paese da martedì 11 a lunedì 17 luglio. Si comincia martedì 11 luglio con lo spettacolo comico in genovese di Marco Rinaldi. L'ingresso agli eventi è sempre gratuito con l'aggiunta del servizio navetta per vedere lo spettacolo piromusicale nella serata di sabato 15, in partenza dai campi sportivi di via Marconi e con arrivo nel centro del paese dalle 19 all'1 di notte.

Programma

Martedì 11 luglio - ore 21:15, piazza XXVI Aprile: Marco Rinaldi presenta "Eroi superbi... I grandi genovesi presentati in zeneize".

Mercoledì 12 luglio - ore 21:15, piazza XXVI Aprile: la Compagnia Teatrale San Fruttuoso presenta "Con tùtto o bén che te véuggio", commedia brillante in tre atti in lingua genovese.

Giovedì 13 luglio - ore 21:15, piazza XXVI Aprile: serata di ballo liscio e non solo con il duo "Armando e Cristina". Stand gastronomico street food a cura della Croce Verde di Bogliasco. Fino a domenica pesca di beneficenza con ricchi premi in passeggiata a mare A. Bettolo.

Venerdì 14 luglio - piazza XXVI Aprile: stand gastronomico street food a cura della Croce Verde, bancarelle tradizionali di artigianato. In zona spiaggia alle 20:30 tradizionale processione a mare con la statua della Madonna seguita dalle imbarcazioni degli allievi della Scuola Vela e da giochi di luce subacquei, partenza dal molo Sbolgi. A seguire, Santa Messa presso il giardino sottostante la chiesa parrocchiale con la partecipazione del coro giovani BAC.

Sabato 15 luglio - continuano street food, bancarelle e pesca di beneficenza. Alle 20:30 parte dalla chiesa parrocchiale la processione per le vie del paese con gli artistici crocefissi. Gran finale alle 23:30 in zona spiaggia con lo spettacolo piromusicale della ditta Setti Fireworks. Servizio bus navetta ore 19-01 dagli impianti sportivi di via Marconi al centro del paese.

Domenica 16 luglio - ore 11:30 nella parrocchia della Natività Santa Messa Solenne con canti della Corale polifonica Santa Maria di Bogliasco.

Lunedì 17 luglio - ore 18 nella parrocchia della Natività Santa Messa dedicata ai caduti del bombardamento del 17 luglio 1944.