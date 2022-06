Festa parrocchiale di San Giovanni Battista della Costa di Rivarolo

Prezzo non disponibile

Da lunedì 20 giugno al via i festeggiamenti patronali per San Giovanni Battista alla Costa di Rivarolo, che culmineranno venerdì 24 giugno con la Messa solenne cantata celebrata da Mons. Gianni Grondona e la processione lungo via Cambiaso con i Cristi dell'oratorio parrocchiale e la banda musicale di Rivarolo.

Si comincia lunedì alle 20:30 con la preghiera di inizio festa e la riflessione di padre Vitaliy Tarasenko, responsabile della comunità ucraina. Previsti spettacoli, giochi, esibizioni e coreografie serali, nelle serate di giovedì e venerdì musica dal vivo con la cover band The Dukes e il liscio dell'Orchestra Planet.

Tutti i giorni da martedì a partire dalle ore 19 previsti inoltre servizio bar con panini, frittelle e gelati, mercatino delle pulci e del cucito, pesca di beneficenza, gariccio e mini gariccio.