esserepadre: le testimonianze del sindaco Marco Bucci, degli assessori e dei consiglieri

Una maratona on line di video-testimonianze sull’#esserepadre. Venerdì 19 marzo dalle ore 9 alle 19 in occasione della Festa del Papà, sulla pagina Facebook di Agenzia per la famiglia Comune di Genova, andranno in scena tanti contributi e testimonianze, a partire da quelli del sindaco di Genova Marco Bucci.

E poi gli assessori, i consiglieri delegati del Comune di Genova, tanti professionisti del territorio e i collaboratori di Agenzia per la Famiglia.

«La paternità - dichiara Simonetta Saveri, responsabile di Agenzia per la Famiglia del Comune di Genova - è un valore importante e incarna anche esperienze di appartenenza, di sostegno e di guida verso le sfide della vita. Ho proposto questa iniziativa perché credo sia importante e bellissimo festeggiare i nostri papà. Penso a mio padre, al suo esempio, ai suoi sacrifici, al suo amore immenso per la famiglia e questo è anche un modo per dire grazie. Penso anche a tutti i papà che ci hanno lasciato anche a causa della pandemia. Questo è un momento in cui ognuno di noi è richiamato alle cose importanti, che contano davvero».