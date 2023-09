“Un pomeriggio con i nonni” in piazza De Ferrari: grande festa per celebrare il legame tra nonni e nipoti

Domenica 1° ottobre in piazza De Ferrari arriva la grande festa per celebrare il legame tra nonni e nipoti. In occasione della festa dei nonni e dopo il grande successo delle iniziative per San Valentino, San Faustino, la festa del papà e della mamma, Regione Liguria organizza l’evento “Un pomeriggio con i nonni”: dalle ore 15 piazza De Ferrari si trasformerà in un grande parco giochi a cielo aperto con diversi stand dove i bambini potranno partecipare a laboratori creativi, imparare a fare il pesto, conoscere il dialetto, giocare, ballare e divertirsi sulle note di canzoni anche del passato. E per merenda non mancherà la tradizionale focaccia genovese. Unico obbligo per poter giocare: presentarsi con i propri nonni!

“Sono felice di poter festeggiare con un grande evento i nonni liguri perché sono loro i veri pilastri della società moderna - spiega il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti -. Spesso rappresentano non solo un aiuto prezioso per le famiglie ma grazie a loro è ancora possibile tramandare valori, tradizioni, insegnamenti che altrimenti andrebbero dispersi nel tempo. Domenica sarà quindi una giornata dedicata al grande amore tra nonni e nipoti, uno dei più preziosi che esista”.

Sui social di Regione Liguria e “La mia Liguria” è attivo il link per inserire “La più bella cosa da fare con i nonni”, una domanda rivolta ai più piccoli chiamati a raccontare magari con l’aiuto di un adulto ricordi ed esperienze con i propri nonni. Le frasi più belle saranno mostrate sulla facciata luminosa della sede della Regione Liguria nelle serate di sabato e domenica.

Sempre domenica 1 ottobre nella vicina Piazza Matteotti ritornerà come ogni anno “Nonno Ascoltami!”, la campagna nazionale di sensibilizzazione e prevenzione dei disturbi uditivi promossa da Udito Italia. Nel presidio, accessibile al pubblico dalle ore 10 alle ore 18, verranno effettuate attività di prevenzione e soprattutto di informazione sui corretti stili di vita per conservare la salute dell’udito.