Festa di Natale a Sampierdarena e San Teodoro: incontro con Babbo Natale!

Proseguono a Sampierdarena e San Teodoro le Feste di Natale a cura del Municipio II Centro Ovest, in collaborazione con le associazioni del territorio. Dopo la Marcia della Pace del 7 dicembre in via Sampierdarena, l'appuntamento è per venerdì 15 dicembre in piazzetta Croce d'Oro e per domenica 17 dicembre all'ex Mercato di via Bologna: alle ore 15:30 tutti i bambini potranno incontrare Babbo Natale, ingresso libero.

Venerdì 22 dicembre alle 20:30 si prosegue fpoi con “Natale al Teatro Modena”: uno spettacolo adatto a tutte le età, nel quale si avvicenderanno Art - Associazione per la Ricerca Teatrale, Coro Brinella, ABCDanza, SpazioDanza, Teatro Dialettale Stabile Regione Ligure, Spirituals and Folk. Con la presentazione straordinaria di Franco Ricciardi. Ingresso libero.