Festa di Natale a Marassi con bancarelle, musica, dolci e casa di Babbo Natale

Domenica 10 dicembre Marassi festeggia il Natale in via Monticelli. Appuntamento dalle 10 alle 18 con bancarelle dell’artigianato creativo, musica e dolci, truccabimbi, Casa di Babbo Natale, associazioni benefiche e per la prima volta il coro dei bambini dell’Istituto Comprensivo Marassi.

Evento a cura del Civ Nel Cuore di Marassi con il supporto del Comune di Genova Municipio Bassa Val Bisagno. In caso di maltempo la manifestazione verrà annullata.