Festa della Montagna in Val d'Aveto con incontri, trekking guidati e prodotti locali

Da venerdì 24 a domenica 26 maggio si terrà la “Festa della Montagna” in Val d'Aveto, nella suggestiva location della Foresta del Monte Penna. In arrivo tre giorni di attività immersi nella natura.

Programma

Venerdì 24 maggio

Giornata dedicata ai ragazzi, per coinvolgerli a essere più consapevoli e attivi sulla protezione dell’ambiente. I laboratori ludici-ricreativi si svolgeranno nell’area adiacente al rifugio gestito “Casermette del Penna”, in collaborazione con il Corpo Nazionale Soccorso Alpino. Saranno coinvolti gli istituti scolastici che hanno aderito all’iniziativa.

Sabato 25 maggio

- Ritrovo di tutti gli amanti degli sport outdoor previsto per le ore 9 presso il rifugio Casermette del Penna per un piccolo dibattito e presentazione della montagna e della sua importanza quale riserva da rispettare, un’oasi di biodiversità da tutelare. Trekking guidato ad anello con partenza ore 10 Passo del Chiodo (sentiero 871, deviazione sentiero Codorso-Monte Penna) Vetta Monte Trevine e rientro, in collaborazione con il Club Alpino Italiano sezione di Piacenza. L’escursione è gratuita ma è gradita la prenotazione per l’organizzazione dei gruppi. Per info turismo@comune.santostefanodaveto.ge.it

2 - Trekking guidato. Tappa 7 ° del Sentiero dei Celti e dei Liguri Santo Stefano d’Aveto-Monte Penna in collaborazione con l’ideatore del cammino dei Sentieri dei Celti e dei Liguri, Mazzadi Emanuele. Ritrovo Santo stefano D’Aveto ore 14 davanti al Castello Malaspina Doria Fieschi, attraverso paesaggi bucolici, aceri montani carpini bianchi si potranno ammirare il Monte Groppo Rosso, il Monte Bue e il Monte Maggiorasca. Il cammino continua attraversando una faggeta, pascoli fioriti di orchidee per giungere alla Vetta del Monte Penna. Per info prenotazioni: Tel. Emanuele 333 4555208 - www.sentierodeicelti.it

3 - Escursione guidate in MTB, i sentieri percorsi saranno Anello Del Penna e la Nave, in collaborazione con Scuola Italiana Sci Santo Stefano d’Aveto

Per info e contatti:Tel. Massimo 3386645512 - E-mail scuolascisantostefano@gmail.com

Domenica 26 maggio

- Raduno ore 10:30, saluto ai caduti della montagna con discorso delle autorità.

- Trekking organizzato. Il Centro di Educazione del Parco dell'Aveto organizza un'interessante escursione lungo l'anello del Monte Cantomoro che ricalca uno dei sentieri Natura, il Sentiero Ofiolitico. La partenza è dal Rifugio del Parco “Casermette del Penna” e il percorso si sovrappone in parte ad un tratto dell'Alta Via dei Monti Liguri caratterizzato da un'alternanza di faggete, radure prative e piccole zone umide. L'anello si chiude lungo la strada forestale ai piedi delle bastionate del Monte Cantomoro.

Ritrovo: ore 9:30 alle Casermette del Penna (Comune di S. Stefano d'Aveto)

Rientro: ore 16 circa (pranzo al sacco)

Difficoltà: media (dislivello 200 m)

PARTECIPAZIONE GRATUITA

Info e Prenotazione obbligatoria: modulo di iscrizione

Nella stessa giornata le aziende agricole locali proporranno i loro prodotti a km 0 nell’area adiacente il rifugio Casermette del Penna.