Festa Missionaria ad Arenzano con giochi e attività per famiglie

Ad Arenzano arrivano due giorni di festa dedicati alle missioni carmelitane in Centrafrica sabato 4 e domenica 5 giugno 2022. Al Santuario di Gesù Bambino di Praga ci sarà un missionario speciale, padre Federico Trinchero, in Italia per alcune settimane, e poi un giovane centrafricano, fra Régis, diventerà Diacono. Per l’occasione sarà presente l’Arcivescovo di Genova, monsignor Marco Tasca.

Ci sarà una Human Library, grazie a “Il Sipario Strappato”, teatro di Arenzano da sempre attento al sociale. E poi giochi per famiglie, gonfiabili per i più piccoli e lancio dei palloncini.

Il programma

SABATO 4 GIUGNO

11.00: Messa di Ordinazione Diaconale di Fra Régis Temanda per l’imposizione delle mani di S.E. Marco Tasca, Arcivescovo di Genova

A seguire Buffet

15.00 nel Teatro del Seminario: omaggio musicale per il nuovo Diacono, Fra Régis; aggiornamenti dalle Missioni con p. Federico Trinchero

Possibilità di pernottare ad Arenzano, presso le Suore Pietrine a tariffa agevolata

DOMENICA 5 GIUGNO

Dalle 9.30: Accoglienza e giochi per famiglie

11.00: S. Messa celebrata da un padre missionario

12.00: Human Library per ascoltare racconti missionari con il “Sipario Strappato”

13.00: pranzo al sacco nel parco o al ristorante del Santuario (menu speciale a 10 € su prenotazione)

15.00: Giochi di gruppo

16.30: Lancio dei palloncini

Sabato e domenica: Gonfiabili, banchetti e mercatino in piazza