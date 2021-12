"Mezza Carolina di Natale": degustazioni e musica ad Arenzano

Venerdì 17 dicembre ad Arenzano torna - anche se in forma notevolmente ridotta - una giornata per celebrare la Mezza Carolina, dopo il rinvio della festa di giugno in questi ultimi anni causa covid.

Sarà una "Mezza Carolina di Natale" quella che prenderà il via in piazza Colombo dalle ore 18: previsti stand degli esercenti che prepareranno il classico cocktail arenzanese, e non mancherà la musica dal vivo con la band Red Cherries.