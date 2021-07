Festa della Madonna Immacolata a Voltri

Orario non disponibile

Quando Dal 10/07/2021 al 11/07/2021 Orario non disponibile

Indirizzo non disponibile

Dove Indirizzo non disponibile

Torna a Voltri la Festa della Madonna Immacolata della Parrocchia di Sant'Ambrogio.

La data da segnare sul calendario è quella di sabato 10 e domenica 11 luglio.

Sabato alle 11 affidamento e omaggio di un gladiolo dei bambini alla Madonna. Ritrovo in Parrocchia per la benedizione dei bambini. Alle ore 20,30 invece è prevista la processione con la statua della Madonna. Conclusione in piazza Lerda.

Domenica si inizia con una Messa alle ore 9, e alle 11 nuova Messa in onore della Madonna Immacolata presieduta da Mons. Gianluigi Ganabano.

Alle ore 17 Santo Rosario Meditato, e alle 17,45 Vespro.