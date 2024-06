Festa Internazionale della Musica con concerti, danze tipiche, mercatini e gastronomia

Anche Genova sarà protagonista della Festa Internazionale della Musica, che si tiene il 21 giugno in circa 120 nazioni nel mondo e oltre 800 piazze in Italia.

Il 21 giugno 1982, con un'iniziativa ideata dal Ministero della Cultura francese, la musica ha invaso le strade, i cortili, le piazze e i giardini di tutta la Francia, trasformando la pratica musicale in un autentico fenomeno sociale. Da allora, la Festa della Musica è cresciuta fino a diventare un evento

internazionale. Dal 1985, Anno Europeo della Musica, l'evento si svolge in Europa e nel mondo, con città come Barcellona, Berlino, Bruxelles, Budapest, Napoli, Parigi, Praga, Roma e Senigallia come fondatrici dell'Associazione Europea Festa della Musica dal 1995.

I primi eventi in Italia legati alla Festa della Musica si svolsero a metà degli anni ’90, in particolare a Roma e Napoli, dal 2016 il Ministero della cultura (già Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo) promuove la Festa della musica su tutto il territorio nazionale italiano attraverso l'AIPFM (Associazione Italiana per la Promozione della Festa della musica). Ogni anno oltre 800 località italiane partecipano all'evento, creando una rete musicale che copre l'intero territorio nazionale. Nel 2023, circa 850 piazze italiane hanno ospitato questa celebrazione, con il grande apporto delle Pro Loco presenti in tutto il territorio nazionale.

Quest'anno, anche Genova sarà protagonista di questa straordinaria iniziativa. L'evento avrà luogo presso piazza Settembrini a Sampierdarena, grazie alla collaborazione del Consorzio Pro Loco Genova, dell’Assessorato alle Pro Loco e Ufficio Grandi Eventi del Comune di Genova, UNPLI Provincia di Genova e l’Associazione Radici del Mondo e Pro Loco Sampierdarena San Teodoro. La manifestazione vedrà la partecipazione di numerosi gruppi folcloristici che presenteranno danze e balli tipici genovesi, sudamericani e indiani, con costumi originali, oltre a gruppi musicali e cantanti singoli,

inclusa una band genovese.

Programma

- 17:00 Preparazione postazioni: punti ristoro, mercatini di antiquariato e punto raccolta speciale dei RAEE

- 17:45 Apertura evento, conducono: Danilo Lisei Cassinelli e Alejandra Paez

- 18:00 Nuovo Gruppo Folcloristico Città di Genova

- 18:30 Gruppo Folcloristico Boliviano Nueva Esperanza

- 18:50 Gruppo Wezz, cover band di Genova

- 19:05 Accademia di Musica peruviana Tierra Del Sol

- 19:25 Cantate Latino Americano Shaddai

- 19:50 Gruppo Indiano Associazione Dei Tamil In Italia

- 20:20 Shago

- 20:45 Gruppo Ecuadoriano Chimborazo de Los Ande.

- 21:00 Shago

- 21:20 Wezz, cover band di Genova

- 21:45 Conclusioni di Enrico Mendace - Danilo Lisei Cassinelli - Alejandra Paez - Federico Giacobbe – Rossella Romeo – Gian Paolo Sampellegrini – Davide Rossi

Partecipa anche l’Azienda Erion Weee che in questa occasione conduce una raccolta speciale dei RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche), in collaborazione con UNPLI Provinciale Genova, che si occuperà di gestire il punto raccolta.

In concomitanza con i mercatini dell’antiquariato, sono previsti più punti di ristoro: il Consorzio Pro Loco Genova preparerà dei panini con la mostardella, cipolla e/o pesto, l’Associazione Radici del Mondo offrirà dolci tipici sudamericani e la Pro Loco Sampierdarena San Teodoro sarà il punto bevande.

Info su consorzioprolocogenova.it.