Festa di inaugurazione del nuovo “The Honey Store” al Mercato Orientale

Venerdì 5 aprile dalle ore 17 tutti gli amanti del miele e dei prodotti delle api, clienti, amici e curiosi sono invitati all'inaugurazione del nuovo “The Honey Store” al Mercato Orientale di Genova (banco 146, entrata di via Colombo). Si festeggerà questa nuova avventura con un rinfresco a tema.

Il the Honey store al Mercato Orientale nasce dall’ormai consolidata offerta di cocktail e preparazioni culinarie del the Honey bar di Salita del Prione in Centro Storico e dall’esperienza bucolica di the Honey farm di Pian delle Monache a Genova Prà. Il the Honey bar ha aperto nel 2016 come locale tematico e si è affermato negli anni come punto di riferimento nazionale per gli amanti del miele e della sperimentazione tra drink e food con i prodotti delle api. Nel 2021 si concretizza il progetto the Honey farm, inizialmente sfogo rurale sulle alture vicino alla città, in seguito rete di Aziende Agricole del territorio per produrre ortaggi e frutta disponibili stagionalmente al banco the Honey store del Mercato Orientale.

Il titolare Gennaro Acampora, bartender e apicoltore, spiega la scelta di mettersi ulteriormente in gioco con questa nuova fase del più ampio progetto the Honey world: “L’Orientale è il mercato coperto più importante di Genova, tra i numerosi e storici banchi ho notato che mancava un punto di riferimento per il miele, ingrediente duttile e versatile per preparazioni di ogni tipo, non solo rimedio casalingo contro la tosse come siamo abituati a pensare, inoltre the Honey store vuole essere uno sfogo commerciale per le tante piccole Aziende Agricole con cui negli anni sto costruendo una rete di collaborazioni”.

Appuntamento per la festa di Inaugurazione del the Honey store al banco 146 (entrata via Colombo) per brindare e provare di persona le applicazioni

gourmet del miele e dei prodotti dell’alveare affinate negli anni al the Honey bar.