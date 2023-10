Festa di inaugurazione e tesseramento sedicesima stagione Count Basie Band + Jam Jazz e Blues

Prende il via la nuova stagione di concerto del Count Basie Jazz Club. Apertura del club al pubblico: dalle ore 20.45 con tesseramento soci stagione 2023/24.

ore 21.00: presentazione della nuova stagione, degli eventi e della campagna abbonamenti

- nuova struttura degli eventi settimanali, tanto jazz e tanti colori musicali per una splendida stagione

- abbonamenti stagione 2023/24

ore 21.45: Count Basie Band e a seguire jam session jazz & blues

La sfida del Count Basie? Unire eccellenza musicale e attivismo culturale, in un luogo solo. La magia è qui e ancora si rinnova in questo luogo fatto di sola musica live e frutto di sola passione, quella dei soci volontari che lo gestiscono. Il Count Basie si riconferma punto di incontro musicale e culturale d’eccellenza: qui la cultura ha spazi e possibilità sempre nuove. Una SEDICESIMA stagione che ribadisce l’alto valore per la città di Genova di una programmazione che unisce qualità e divertimento.