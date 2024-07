“A tutta birra!”, festa dei giovani della Val Bisagno con panini, frittelle e dj set dal vivo

Prezzo non disponibile

Sabato 6 luglio dalle 19:30 in piazza Suppini a Struppa si svolgerà la Festa dei Giovani della Val Bisagno “A tutta birra!” con panini per tutti i gusti (anche vegetariani), frittelle dolci e patatine fritte. Intrattenimento musicale con DJ Set dal vivo con DJ Tiziana She Devil Tiziana Solari DJ Pitta. Prevista anche l'esibizione della locale scuola di danza.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

Chiamando lo 010 802344 dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 18:30

Scrivendo su Whatsapp al 348 5210988

Oppure compilando il form google: https://forms.gle/pyP1aBZ3FrGkE2EX7

Evento a cura dell'Associazione GAU con il patrocinio del Comune di Genova.