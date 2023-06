Festa dei Giovani della Valbisagno con street food, birra e dj set

Prezzo non disponibile

L'Associazione G.A.U. organizza per sabato 1° luglio, dalle 19:30 alle 24, in piazza Giuliano Suppini - comodamente raggiungibile con la linea bus 13 (fermata direzione monte n. 0245 - direzione centro n. 2497) - la Festa dei Giovani della Valbisgano. Un menù per tutti i gusti con hamburger (anche vegani) - hot dog - panini con salsiccia e valanghe di patatine accompagnate da fiumi di birra e tanto altro. Dalle 21 intrattenimento a cura del DJ Francesco Fontes che farà scatenare i presenti al ritmo dei più grandi successi musicali degli ultimi anni.

Per assicurarsi un posto a sedere necessaria la prenotazione con queste modalità:

- chiamare lo 010 802344 dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 18:30

- scrivere su WhatsApp al 348 5210988

- compilare il modulo google che trovate a questo link: https://forms.gle/xg9nurEq4k53BDJy5

Il ricavato della festa sarà destinato all'acquisto di una nuova ambulanza per permettere alla Pubblica Assistenza di continuare a garantire il servizio di trasporto sanitario e di emergenza 118 nel quartiere.