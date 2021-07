Festa dello "Stafî" con Enrique Balbontin, vin gianco e fugassa

Vino bianco e focaccia, ospiti d'eccezione, illustrazioni originali e tutte le copie uscite in mostra mercato per festeggiare l'uscita del nuovo numero dello "Stafî", la rivista in genovese.

Appuntamento giovedì 8 luglio alle 18,30 presso i giardini Luzzati: saranno presenti il direttore Andrea Acquarone, la condirettora Camilla Ponzano, Irene Tamagnone, Lorenzo Calza, Lorenzo Malvezzi. E poi, ospite della giornata, il comico genovese Enrique Balbontin.

