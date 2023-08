Festa di Gesù Bambino di Praga ad Arenzano con mercatini e bancarelle

Sabato 2 e domenica 3 settembre grande festa presso il Santuario di Arenzano per la Solennità di Gesù Bambino di Praga con mercatini e bancarelle, il parcheggio sarà gratuito. Nella giornata di sabato il programma prevede la preghiera della Coroncina meditata (posti a sedere) con la statua di Gesù Bambino presso il piazzale del Santuario (ore 10), l'unzione dei fedeli con l’olio benedetto di Gesù Bambino alle 16:30, la benedizione dei bambini e delle famiglie sul piazzale alle 17:45, quindi la processione per le vie del paese e in mare con benedizione delle barche a partire dalle 18:15. In seguito, dalle 22:30, Veglia di preghiera fino alle ore 4.00. Lodi alle 7:30, Sante Messe alle ore 8, 9:30, 11:30, 17 e 4 della mattina. Il Santuario rimane aperto tutta la notte.

La festa prosegue domenica: dopo le Lodi e le Messe delle ore 8, 9 e 10, S. Messa solenne presieduta da S.E. mons. Egidio Miragoli alle ore 11. Nel pomeriggio, alle 17, unzione con l'olio benedetto di Gesù Bambino, e alle 18:30 Vespri solenni con la statua di Gesù Bambino che torna sul trono. In serata, alle 21, concerto sul piazzale “Ti loderò” con il gruppo vocale diretto da maestro Paolo Guido.