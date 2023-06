Grande festa in Piazza Caricamento per la partenza da Aarhus della tappa di The Ocean Race

Proseguono a Genova i festeggiamenti legati al Grand Finale di The Ocean Race. Giovedì 8 giugno si celebra la partenza da Aarhus della nuovissima tappa di The Ocean Race che tra pochi giorni arriverà proprio nel capoluogo ligure per disputare la finalissima. Giornata speciale tra Piazza Caricamento e Piazzale Kennedy, si inizia alle 16 con la proiezione in diretta sul megaschermo davanti a Palazzo San Giorgio della partenza delle VO65 e si prosegue alle 18 quando a partire saranno invece le vele IMOCA.

Ma giovedì è anche la Giornata Mondiale degli Oceani e in occasione di questa importante celebrazione a iniziare dalle 15 alle 18, l’Associazione LAV organizza per i più piccoli straordinari laboratori e giochi dedicati al mare. Maggiori informazioni al seguente link https://piccoleimpronte.lav.it/il-mare-la-loro-casa

Per concludere, in Piazzale Kennedy dalle ore 18 i genovesi potranno godere di una serata davvero speciale con dj set a bordo di tre mongolfiere.