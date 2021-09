Festa di fine estate ai Truogoli

Una giornata densa di eventi per tutti i gusti in Piazza Truogoli di Santa Brigida!

DURANTE TUTTA LA GIORNATA (10-21)

Mostra fotografica di Adriano Cascio a cura di VISUAL GARDEN STUDIO FOTOGRAFICO - ingresso libero

Bancarelle:

- Hippocras Commendae, vino medievale

- APE, miele, polline, cera, propoli

- Marta Cassinelli con il suo libro "L'oracolo della Foresta - Antichi racconti di Matha Helmuth" e le carte divinatorie

- Dada Creazioni, Creazioni in miniatura

- Carla De Fortis, pittrice

Inoltre LIBRIDO vi aspetta per colazioni, stuzzichini, salumi e formaggi artigianali, aperitivo e spritzeria

Spritz con stuzzichini €7

Calice di vino con stuzzichini da €5



DALLE 10 ALLE 13

Open Day corsi di fotografia a cura dello studio fotografico VISUAL GARDEN - ingresso libero



DALLE 12 ALLE 21

Pranzo eritreo/genovese con piatto unico di assaggi della cucina tipica Ligure ed Eritrea a cura di TORTE E FARINATA DA O TAGIAEN- Prezzo fisso €10, bevande escluse

(si consiglia di prenotare al numero +390100959996)



DALLE 15 ALLE 17

Laboratorio creativo per bimbi a cura di LABÓ LABORATORIO CREATIVO - ingresso libero



DALLE 15 ALLE 19

Sessioni di ritratto fotografico libero (con invio gratuito del file su Whatsapp) a cura di VISUAL GARDEN STUDIO FOTOGRAFICO



DALLE 17,30 ALLE 18

Lezione di prova gratuita di SWING con Mash Up - Swing Different



DALLE 18 ALLE 19

Tour guidato in e-bike con birra e farinata a cura di BONI SPORT. Prezzo per persona € 15,00 (su prenotazione)





GRAN FINALE: concerto dal vivo di Andrea Celeste e Alessandro Collina (duo piano e voce). Repertorio jazz internazionale e grandi classici Italiani rivisitati in chiave SWING

