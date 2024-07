Festa d'estate a Riva Trigoso con muscolata e mercatini di artigianato

Sabato 6 luglio il Civ Riva Trigoso organizza la Festa d'estate. Dalle ore 9 alle 24 in via della Libertà a Riva Trigoso saranno presenti i mercatini di artigianato e hobbisti. A partire dalle ore 19 la tradizionale muscolata, con altre specialità gastronomiche come trofie al pesto, dolci e molto altro.

Info sulla pagina Facebook Civ Riva Trigoso.