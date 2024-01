Festa dell'Epifania ad Arenzano con la Befana, trampolieri, giocolieri e caramelle per tutti i bambini

Sabato 6 gennaio la Befana arriva ad Arenzano per festeggiare insieme a tutti i bambini e consegnare caramelle (o carbone), grazie all'Associazione Volontari Protezione Civile Arenzano. Appuntamento in via Bocca a partire dalle ore 10. Sempre in via Bocca, alle 16, “I Re Magi inseguono la stella cometa”: trampolieri, giocolieri, zampognari e una grande stella cometa intratterranno grandi e piccini per celebrare l'ultima delle festività natalizie. A cura della Compagnia “La Bottega della Fantasia”.

foto: fb@ArenzanoTurismo