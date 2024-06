Prezzo non disponibile

Il Circolo Arci Trensasco dà il via alle sagre estive con la Festa delle Focaccette di Ezio, sabato 29 giugno a partire dalle 19. Appuntamento in via Trensasco 12 (frazione di sant'Olcese) con le gustosissime focaccette e musica live tribal folk scozzese con Lo Clan pipes & drums.