Festa della Mamma in piazza De Ferrari con giochi, animazione, laboratori per famiglie e merenda

Domenica 12 maggio la Liguria celebra tutte le mamme con una grande festa in piazza De Ferrari a Genova dal titolo "Il mio regalo per la mamma".

Dalle ore 15 animazione, giochi, truccabimbi e laboratori per creare pensieri da regalare alla propria mamma. Ad attendere tutti i partecipanti anche l’imperdibile merenda offerta dall’antico biscottificio genovese Grondona e omaggi per le mamme forniti da Helan.

Per celebrare tutte le mamme della Liguria in attesa della loro grande festa, è possibile lasciare una dedica speciale alla propria mamma compilando il form e rispondendo alla domanda "Qual è il regalo più prezioso che hai ricevuto dalla tua mamma?", le frasi raccolte verranno proiettate sabato 11 e domenica 12 maggio sul maxischermo di Regione Liguria in piazza De Ferrari.

foto: fb@EnteRegioneLiguria