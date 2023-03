Festa della Donna: Le donne del Capitano: visita e aperitivo con degustazione di vini a Castello D'Albertis

Mercoledì 8 marzo Castello D’Albertis festeggia le donne!

La serata prende il via alle 19:00 con una speciale visita accompagnata della splendida dimora, a cura della Cooperativa Solidarietà e Lavoro, che avrà per tema la figura della donna attraverso le opere presenti in museo e le bellissime foto scattate nell’Ottocento dal Capitano Enrico D'Albertis nel corso della sua vita e dei suoi viaggi intorno al mondo. Donne di altri tempi, borghesi, donne che lavorano, signore e bambine che cuciono, intrecciano, lavano, coltivano, cucinano e che si mettono in posa davanti all’obiettivo per fare della fotografia il moderno modo di immortalare la propria immagine nel tempo. Donne incontrate in Africa o in Medioriente, in America Centrale e Meridionale o in Australia, anch’esse riprese intente nelle loro occupazioni quotidiane.

Al termine della visita nel suggestivo Bastione Cinquecentesco, sarà la volta dell’aperitivo, con degustazione di vini, accompagnati da stuzzichini, a cura di Bonton Catering, che permetterà ai partecipanti di continuare il viaggio nel mondo femminile attraverso i gusti e i sapori prediletti dalle donne.

INFO

È richiesta la prenotazione entro il 5 marzo a info@bonton.com oppure telefonando al numero 0108681470 o contattando la biglietteria del museo al numero 0105578820.