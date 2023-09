Festa della Croce Rossa a Bargagli con gastronomia, caccia al tesoro e lezioni informative

Sabato 2 e domenica 3 settembre arriva a Bargagli la Festa della Croce Rossa. Appuntamento in piazza della Conciliazione (ex cinema Bargagli): si parte sabato alle 15:30 con l'apertura dello stand della Croce Rossa, che fornirà vari servizi come misurazione della pressione e saturazione, oltre a informazioni al pubblico sulle attività e i progetti. Dalle 16 giochi per i bambini, quindi alle 19 apertura dello stand gastronomico con ravioli al ragù, trofie al pesto, panini, hamburger, hot dog, salsicce e patatine. Alle 21 serata danzante con Roberto Rossi e Luca Parpaiola.

La festa prosegue domenica, con l'apertura dello stand della Croce Rossa alle 14:30. A partire dalle 15 grande caccia al tesoro con sorpresa finale per tutti i bambini (dai 6 ai 12 anni, iscrizione via email a sol.bargagli@cri.it oppure telefonando al 340 3190206 - Luca o al 346 8222214 - Mauro entro il 1° settembre, costo 5 euro da pagare in loco). Durante la caccia al tesoro si svolgeranno lezioni informative sulle manovre salvavita pediatriche, rivolte agli adulti. Stand gastronomico aperto dalle 19, quindi discoteca fluo-party a partire dalle 21. Tutti i pomeriggi sarà disponibile il servizio bar con crepes, frittelle dolci e cuculli.