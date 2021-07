Festa di compleanno di Harry Potter con caccia al tesoro nella "foresta magica", indovinelli e lezioni con i professori di Hogwarts

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Indirizzo non disponibile

Genova Dreams e Avventure Cittadine Genova per Expo Alta Val Trebbia proporranno a partire dalle ore 16 del 31 luglio 2021 “Buon Compleanno Harry Potter” un percorso itinerante nel perfetto stile di una caccia al tesoro nella foresta magica. Non mancheranno indovinelli, storie, aneddoti e curiosità a tema magico, per festeggiare degnamente il maghetto più amato del mondo. Appuntamento nel Bosco della Giaia, a Loco di Rovegno.

Alla festa non potranno mancare Pomona Sprite la professoressa di erbologia che interrogherà i grandi e piccoli potterheads sui poteri magici delle piante, il professor Piton che testerà l’intelligenza e la preparazione degli alchimisti, e la professoressa Minerva McGranitt che testerà le capacità degli incantesimi di trasfigurazione.

Nel mentre, Bellatrix Lestrange svelerà i segreti dei Patronus.

Ci saranno tante altre sorprese, e il tesoro sarà un ritrovato amore per la natura, il territorio, gli animali e l’ambiente, un tema caro allo staff magico del trenino magico Genova Hogwarts Express.