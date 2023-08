Festa musicale in piazza Settembrini a Sampierdarena organizzata dal Circolo Fantasy

Per il doppio appuntamento in piazza Settembrini a Genova Sampierdarena, il Circolo Fantasy APS Genova organizzerà sabato 16 settembre dalle ore 19 alle 23 una festa musicale per festeggiare l'inizio del nuovo anno scolastico 2023/2024 e per dedicare una Festa anche alla popolazione cinese affinché possa sentire la vicinanza e l'accoglienza da parte dei genovesi.

Il Circolo Fantasy è un'associazione di promozione sociale, appunto con la sigla APS,che promuove sul territorio l'arte, la musica e la cultura in genere. Infatti ha come offerta formativa sia corsi di musica (per il momento pianoforte, chitarra, violino, sassofono), corsi di canto, corsi di disegno e pittura, corsi di fotografia, laboratori creativi sia per bambini che per adulti, come per esempio quelli di macramè e di decoupage, e corsi di lingue (al momento

inglese, spagnolo e italiano per stranieri). A breve comincerà anche il corso di cucito. L'associazione si dedica anche all'aiuto compiti, quindi ripetizioni per i bambini delle elementari e delle medie. Il Circolo Fantasy segue molte attività col fine di diffondere arte, cultura, musica,e creatività in generale tra i giovani e meno giovani. Così facendo, l'ambizione non è solo quella di combattere il degrado sul territorio ma anche di incentivare soprattutto i giovani a passare meno tempo davanti a computer e cellulari, dedicando qualche ora ad attività più sane.

Per la festa del 16 settembre il Circolo Fantasy APS Genova sta cercando artisti cinesi, cantanti, musicisti, disegnatori, pittori, insegnanti di lingua cinese e chiunque abbia voglia di esprimersi con la propria creatività. Ci sarà anche DJ LOVE (Roberto Leccis), che animerà la piazza col suo karaoke. Ci saranno anche gli insegnanti del Circolo Fantasy, musicisti e artisti, che potranno presentare tutti i corsi dell'associazione.

Per l'occasione il Circolo Fantasy APS sta appunto cercando un insegnante di lingua cinese, che potrebbe entrare a fare parte degli associati e poter offrire anche l'insegnamento della lingua cinese.