Festa del cioccolato artigianale a Rapallo

Il pool di Maestri Cioccolatieri dell’Associazione “Choco Amore”, provenienti da più parti d’Italia è lieto di comunicare che dal 17 al 19 Novembre 2023, sul Lungomare Vittorio Veneto si svolgerà in Rapalo la 1° edizione della Festa del Cioccolato Artigianale.

Il tour nazionale porta, da diversi anni, nelle migliori piazze italiane, questo nobile alimento proposto nelle varie ricette regionali, dalla raffinata pralineria agli spezzati, dal gianduiotto al cioccolato speziato, con la frutta secca ecc. Solo in queste occasioni si può degustare il cioccolato prodotto artigianalmente introvabile in commercio e non solo, per la gioia dei bambini e per chi desidera fare un simpatico regalo, l’esposizione unica al modo di oggettistica in cioccolato, dai beniamini dei cartoon alle riproduzione di accessori femminili, per la casa e tantissimi altri simpatici oggetti.

E’ risaputo che il cacao ha in se diverse proprietà benefiche per il nostro organismo da tutti ben conosciute. Basti pensare che fin dai tempi dei Maia e degli Atzechi, nelle terre dove ha origine il cacao era considerato “il cibo degli dei”. Naturalmente, diversamente da quello industriale, essendo senza additivi e conservanti va consumato “fresco”. Inoltre il cioccolato italiano è considerato il migliore dalla Comunità Europea, una nostra eccellenza che conserva in sé tutto il profumo e la fragranza, provandolo, ”ti si scioglie in bocca”!

Eccezionalmente per la Città di Rapallo la “Choco Amore” ha deciso di far realizzare una la scultura su un blocco di cioccolato con la riproduzione del carismatico Castello Medievale realizzata live, dinanzi al pubblico, dal noto artista friulano Stefano Comelli.

Inoltre, nei tre giorni di manifestazione, assolutamente da non perdere i laboratori didattici gratuiti per grandi e piccoli sulla lavorazione del cioccolato eseguiti dal maestro cioccolatiere Alessandro del Vecchio, prenotabili direttamente sul sito internet: www.festedlecioccolato.it

per diffondere, specialmente alle nuove generazioni, la cultura del consumo consapevole e responsabile: per partecipare basta prenotarsi sul sito www.feateslcioccolato.it