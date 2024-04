“Latte in Festa”: il Centro Latte Rapallo celebra 70 anni con visite guidate, eventi e attività per bambini

Il Centro Latte Rapallo Latte Tigullio festeggia 70 anni con “Latte in Festa”: appuntamento domenica 21 aprile, dalle 10 alle 18 con visite allo stabilimento (via Santa Maria del Campo 181), attività per bambini, eventi e convegni a tema e tanti omaggi per tutti.

Saranno presenti le aziende e le associazioni del territorio con esposizioni e stand; tra le attività previste anche uno show cooking, una mostra fotografica e il concerto del Corpo Bandistico Città di Rapallo. Una giornata pensata per famiglie e bambini, con tante occasioni di divertimento.

Info e programma dettagliato sul sito lattetigullio.it.