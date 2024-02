Festa di Carnevale a Villa Borzino con magia e incantesimi, per tutti i fan di Harry Potter e non solo

Nei saloni della prestigiosa Villa Borzino, domenica 18 febbraio a partire dalle 15, maghi e streghe di ogni età potranno partecipare a una festa straordinaria tra incantesimi, pozioni, balli e premi. Per tutti i Fan di Harry Potter e non solo.

Un lieto ritorno grazie alla collaborazione tra il Comune di Busalla Assessorato alla Cultura, Genova Dreams Aps e Avventure Cittadine che presentano “Festa di Carnevale a Villa Malfoy” un evento che in passato ha riscontrato molto entusiasmo e pertanto rappresenta un lieto ritorno tra cultura e divertimento per tutti. Lezioni di pozioni, giochi, incantesimi e anche molte altre sorprese per un pomeriggio in stile Harry Potter.

A due passi dal centro cittadino, questa splendida villa immersa in un grande parco con un bellissimo ninfeo, una grotta artificiale, riccamente decorata, fu progettata dall’architetto Giuseppe Crosa di Vergagni per conto del proprietario, Emilio Borzino, che volle ricreare un ninfeo identico a quello di Villa Sauli a Genova, nella parte bassa del parco, come simbolo di prestigio e anteprima delle bellezze architettoniche e artistiche di quella che per lui era la residenza estiva. All’interno ci si perde tra le sue stanze, minuziosamente decorate con marmi, stucchi e complementi architettonici realizzati dalle maestranze artigianali di inizio Novecento. Tra le tante stanze, la Sala della musica è la più adatta a concerti, convegni e conferenze.

Busalla, situata nell’alta Valle Scrivia, si trova all’interno del parco naturale regionale dell’Antola ed era una delle località di villeggiatura predilette dalla borghesia di un tempo. Si ringraziano gli sponsor dell' iniziativa Preti dolciaria e Erga edizioni

Info e prenotazione con messaggio whatsapp 340 4910024.